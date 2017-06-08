Сначала Япония, потом США: Пхеньян обещал превратить в пепел своих врагов

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Пхеньян, 8 июня. Глава северокорейского комитета по защите мира заявил, что Японии следует убрать со своей территории военные базы США — иначе в случае конфликта Япония «превратится в пепел» даже раньше, чем Соединенные Штаты. Соответствующее заявление распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский политик в своем заявлении напомнил Японии, что она «всего лишь островная страна и не должна пускаться в авантюры перед лицом непобедимой и беспощадной ядерной державы» — то есть КНДР.

Напомним, отношения между Северной Кореей и окружающими государствами продолжают ухудшаться на фоне продолжающихся ракетных испытаний КНДР. Несмотря на то, что с осуждением действий северокорейской стороны выступили практически все мировое сообщество, Северная Корея настаивает на том, что развитие ракетных технологий и ядерного оружия является для Пхеньяна единственным способом защититься от возможной агрессии Южной Кореи и США.