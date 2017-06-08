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Общество
NASA отобрало 12 астронавтов, которых первыми отправят на Марс‍

NASA отобрало 12 астронавтов, которых первыми отправят на Марс‍

8:12  8 Июня 2017
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NASA отобрало 12 астронавтов, которых первыми отправят на Марс‍

Вашингтон, 8 июня. NASA отобрало семь мужчин и пять женщин, которые могут стать первыми покорителями Марса. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

«Вся команда агентства готова помогать вам в подготовке к предстоящим миссиям», — обратился к 12 астронавтам и.о. руководителя NASA Роберт Лайтфут.

NASA отобрало 12 астронавтов, которых первыми отправят на Марс‍

Как передает «Вечерняя Москва», американское агентство рассмотрело рекордное количество заявок (более 18 тысяч), прежде чем отобрать лучших из лучших. 12 астронавтам предстоит совершить полеты за пределы Луны и, возможно, первыми полететь к Красной планете.

Алексей Громов
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