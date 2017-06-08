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Весь мир
Разгонный блок со спутником Еchostar-21 отделился от «Протона»

Разгонный блок со спутником Еchostar-21 отделился от «Протона»

8:04  8 Июня 2017
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Разгонный блок со спутником Еchostar-21 отделился от «Протона»

Москва, 08 июня. Разгонный блок «Бриз-М» со спутником Еchostar-21 отделился от ракеты-носителя «Протон-М».

О ходе возобновившихся после годового перерыва запусков «Протонов» сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от представителя госкорпорации «Роскосмос».

«Зафиксировано отделение разгонного блока «Бриз-М» со спутником Еchostar-21 от «Протона». Отделение самого космического аппарата от «разгонника» ожидается в 15.58 мск», — рассказал собеседник РИА.

Напомним, что запуск «Протона» был совершен 8 июня с Байконура.

#байконур #протон-м
Константин Терехов
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