Разгонный блок со спутником Еchostar-21 отделился от «Протона»

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Москва, 08 июня. Разгонный блок «Бриз-М» со спутником Еchostar-21 отделился от ракеты-носителя «Протон-М».

О ходе возобновившихся после годового перерыва запусков «Протонов» сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от представителя госкорпорации «Роскосмос».

«Зафиксировано отделение разгонного блока «Бриз-М» со спутником Еchostar-21 от «Протона». Отделение самого космического аппарата от «разгонника» ожидается в 15.58 мск», — рассказал собеседник РИА.

Напомним, что запуск «Протона» был совершен 8 июня с Байконура.