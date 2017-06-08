Ученые: Действие жирной пищи подобно наркотикам

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Париж, 8 июня. Ученые пришли к выводу, что жирная пища оказывает на организм такой же эффект, как и наркотики. Французские исследователи провели ряд опытов над лабораторными мышами и установили, что они плохо переносят смену диет.

Если сначала им давать только тяжелую еду, а потом перевести на легкое питание, то грызуны «огорчаются» — специалисты отметили явное ухудшение настроения. Все объясняется тем, что жирная пища, содержащая много калорий, дает организму массу энергии, что вызывает бодрое и радостное состояние.

Мозг усваивает формулу «жирная пища = радость». Лишившись этой еды, организм испытывает фактически наркотическую ломку.