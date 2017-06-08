Губернатор штата Нью-Йорк предложил Трампу депортировать его из США

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Нью-Йорк, 8 июня. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подверг критике иммиграционную политику президента США Дональда Трампа и предложил себя в качестве первого кандидата на депортацию.

«Вы хотите депортировать иммигрантов? Начните с меня, я иммигрант», — сказал он.

Во время выступления перед публикой Куомо подчеркнул, что «все мы иммигранты», после чего обратился к Трампу. «И вы тоже иммигрант, мой друг», — добавил губернатор. Транслировавший это выступление телеканал Fox News напомнил, что мать президента приехала в Америку из Шотландии, а семья его отца родом из ФРГ.