Российские автобусы ПАЗ стали лидерами рынка на Украине, несмотря на санкции

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Москва, 8 июня. Продукция российского «Павловского автобусного завода» (входит в «Группу ГАЗ») в этом году доминирует на Украине в сегменте автобусов, таковы данные отчета ассоциации автопроизводителей «Укравтопром».

За пять месяцев 2017 года автопарк Украины пополнили 120 новых автобусов марки ПАЗ, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Только в мае продажи «пазиков» выросли более чем в шесть раз по сравнению с 2016 годом. Ближайший конкурент — львовские автобусы «Электрон» — сильно отстает.

Напомним, 17 мая президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении ГАЗа, ПАЗа и КАМАЗа. Однако на объемах продаж ПАЗов эти меры пока не сказались, сообщают «Известия».