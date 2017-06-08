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Украина
Российские автобусы ПАЗ стали лидерами рынка на Украине, несмотря на санкции

Российские автобусы ПАЗ стали лидерами рынка на Украине, несмотря на санкции

8:00  8 Июня 2017
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Российские автобусы ПАЗ стали лидерами рынка на Украине, несмотря на санкции

Москва, 8 июня. Продукция российского «Павловского автобусного завода» (входит в «Группу ГАЗ») в этом году доминирует на Украине в сегменте автобусов, таковы данные отчета ассоциации автопроизводителей «Укравтопром». 

За пять месяцев 2017 года автопарк Украины пополнили 120 новых автобусов марки ПАЗ, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Только в мае продажи «пазиков» выросли более чем в шесть раз по сравнению с 2016 годом. Ближайший конкурент — львовские автобусы «Электрон» — сильно отстает.  

Российские автобусы ПАЗ стали лидерами рынка на Украине, несмотря на санкции

Напомним, 17 мая президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении ГАЗа, ПАЗа и КАМАЗа. Однако на объемах продаж ПАЗов эти меры пока не сказались, сообщают «Известия».

#санкции #украина #порошенко #газ #паз
Олеся Волкова
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