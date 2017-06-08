Стоун: Путин в личном плане понравился ведущей NBC Келли

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Вашингтон, 08 июня. Российский лидер в личном плане понравился ведущей NBC Мегин Келли, которая на днях брала интервью у Владимира Путина.

Как передает ТАСС, такого мнения придерживается американский режиссер Оливер Стоун, несмотря на то, то в целом интервью было далеко не дружественным, с множеством неприятных вопросов.

«Думаю, президент РФ хочет быть услышанным западными СМИ. Путин, безусловно, готов сотрудничать, но сами эти интервью всегда оказывались короткими и довольно враждебными, а вопросы — всегда агрессивными», — сказал знаменитый режиссер.

Как считает Стоун, западные журналисты вместо того, чтобы спросить, что важно для Путина и про национальные интересы России, всегда пытаются найти какие-то угрозы Вашингтону со стороны Москвы.

В подобном ключе проходило и последнее интервью, однако, по мнению Стоуна, «в личном плане» российский президент Владимир Путин понравился ведущей NBC Мегин Келли».