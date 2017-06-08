Стало известно, когда Меланья Трамп с сыном переедут жить в Белый дом

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Вашингтон, 8 июня. Стала известна дата переезда жены президента США Меланьи Трамп в Белый дом. На следующей неделе жена Трама вместе с младшим сыном Бэрроном покинут Нью-Йорк и воссоединятся с главой семейства в Белом доме.

Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на людей, близко знакомых с семьей президента США, переезд запланирован на 14 июня. Долгожданный переезд американские СМИ рассматривают как очень важное событие для президента: с приездом хозяйки дома Трамп как бы становится не гостем, а хозяином в Белом доме.

Напомним, Меланья Трамп стала первой в истории первой леди Соединенных Штатов, которая не стала сразу же переезжать в Белый дом вслед за мужем — семья решила на некоторое время остаться в Нью-Йорке, в принадлежащем Трампу небоскребе Trump Tower, чтобы 11-летний Бэррон Трамп смог закончить учебный год на привычном месте.