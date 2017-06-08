Специальная комиссия поможет Украине «раскрутиться»

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Киев, 8 июня. За популяризацию Украины в глазах мирового сообщества теперь будет отвечать специальная межведомственная комиссия, созданная кабинетом министров. Об этом пишут местные информационные агентства.

Комиссию возглавил госсекретарь украинского министерства информационной политики Артем Биденко. Именно под его руководством будет формироваться позитивный имидж государства и координироваться все вопросы, связанные с этой темой.

Это будет основной задачей комиссии.