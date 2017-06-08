Застывший в янтаре доисторический птенец представлен на выставке в Китае

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Пекин, 8 июня. Палеонтологи из Китая, США и Канады представили на выставке в Пекине птенца доисторической птицы, который застыл в янтаре около 99 миллионов лет назад и сохранился практически неповрежденным до наших дней. Находка была сделана в прошлом году на севере Мьянмы.

Длина птенца составляет около 6 сантиметров, в янтаре он застыл практически без повреждений и хорошо просматриваются части его тела — когти, перья, кожный покров и оперение, а также строение крыльев и лап. По оценкам палеонтологов, птенец древней птицы, жившей во времена динозавров, попал в янтарь будучи всего несколько недель от роду.

100 million years old: a baby bird preserved in amber has been discovered | Gizmo https://t.co/G1LFkCqoRh pic.twitter.com/BvqSLHCNEQ — neuro.social.self (@neurosocialself) June 8, 2017