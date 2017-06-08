Застывший в янтаре доисторический птенец представлен на выставке в Китае
Пекин, 8 июня. Палеонтологи из Китая, США и Канады представили на выставке в Пекине птенца доисторической птицы, который застыл в янтаре около 99 миллионов лет назад и сохранился практически неповрежденным до наших дней. Находка была сделана в прошлом году на севере Мьянмы.
Длина птенца составляет около 6 сантиметров, в янтаре он застыл практически без повреждений и хорошо просматриваются части его тела — когти, перья, кожный покров и оперение, а также строение крыльев и лап. По оценкам палеонтологов, птенец древней птицы, жившей во времена динозавров, попал в янтарь будучи всего несколько недель от роду.
«Нам предоставился редчайший шанс исследовать доисторических пернатых, поскольку хорошо сохранились даже такие детализированные части птицы, как ушные отверстия, глаза, чешуйки на лапках», — восхищаются находкой палеонтологи.