Обострение в Донбассе: ВСУ за сутки обстреляли ЛНР 27 раз, есть раненные

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Луганск (ЛНР), 08 июня. Киевские силовики в среду 07 июня обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии, 27 раз.

По данным из народной милиции, в результате множества обстрелов, которые продолжались с самого утра и до поздней ночи, ранения получили четыре военнослужащих ЛНР.

Также был ранен мирный житель во время обстрела населенного пункта Донецкий, которому осколками стекла посекло спину. Медпомощь пострадавшему была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался.

Кроме того, в результате обстрелов в Донецком сгорели три гаража и подсобное помещение, в городе Кировске – в двух домах выбиты стекла, еще у одного жилого строения повреждена кровля.

Наиболее интенсивные обстрелы киевские силовики провели по населенным пунктам Желобоку (6 раз), Кировску, Фрунзе и Сокольникам (все - по 4 раза), а также Донецкому (3 раза). Также были обстреляны Калиново, Стаханов, Алмазное, Смелое, Логвиново и Веселогоровка.

ВСУ открывали огонь из артиллерийских установок 122 и 152 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия, станковых противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, зенитных установок ЗУ-23–2, а также минометов 82 и 120 мм.