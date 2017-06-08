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Онлайн медицина: врачи рассчитывают заработать на консультациях по Интернету

Онлайн медицина: врачи рассчитывают заработать на консультациях по Интернету

7:31  8 Июня 2017
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Онлайн медицина: врачи рассчитывают заработать на консультациях по Интернету

Москва, 8 июня. За консультацию по Интернету врачи хотели бы получать 450 рублей. Ожидания медиков стали известны в результате опроса, проведенного специализированной социальной сетью «Доктор на работе».

В исследовании приняли участие 1364 врача 24 специальностей со всех уголков России. Медикам предложили самим определить, сколько они хотели бы получать за консультацию пациентов, проведенную не в кабинете, а по телефону или видеочату. 

«Большинство врачей хотели бы получать в 7,5 раз больше за телемедицинские услуги, чем за оффлайн-консультации. Но если предложить докторам проводить удаленные консультации не разово, а минимум половину их рабочего времени, то сумма сокращается до 100 рублей», — цитирует газета «Известия» основателя соцсети для врачей Станислава Сажина.

Онлайн медицина: врачи рассчитывают заработать на консультациях по Интернету

Закончив голосование, где предлагались разные варианты ответов, и определив соотношение мнений, авторы исследования вывели формулу, которая могла бы устроить все стороны. Стоимость одной 15-минутной консультации, учитывая налоги и оплату услуг провайдера, может составить 300 рублей.

Алексей Громов
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