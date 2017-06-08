Скотланд-Ярд задержал еще трех человек по делу о теракте в Лондоне

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Лондон, 08 июня. Скотланд-Ярд заявил о задержании в Лондоне по делу о теракте еще троих человек.

Как пишет «Газета.ru», по данным из полиции столицы Британии двое мужчин были арестованы во время специальной операции на востоке Лондона, еще одного задержали в его доме.

По уточненным данным, задержанные на улице молодые люди возраста 27 и 29 лет подозреваются в террористической деятельности, 33-летнего мужчину, которого арестовали дома, подозревают в наркоторговле.

Напомним, теракт в Лондоне произошел 3 июня – сначала на Лондонском мосту автомобиль врезался в толпу прохожих, после – вооруженные бандиты совершили нападения на прохожих. В результате 8 человек погибли, еще около 50 получили ранения.