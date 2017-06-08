Почти 280 тысяч москвичей страдают от онкологических заболеваний

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Москва, 8 июня. В настоящее время в Москве около 278 тысяч человек зарегистрированы как лица, страдающие от онкологических заболеваний. По словам руководителя департамента здравоохранения в правительстве Москвы Алексея Хрипуна, количество зарегистрированных больных с онкозаболеваниями увеличивается довольно быстрыми темпами.

«Примерно 40–45 тысяч пациентов ежегодно прибавляются в городском онкологическом реестре. Часто эти заболевания развиваются бессимптомно, человек ничего не чувствует», — передает слова Хрипуна РИАМО.

По словам главы департамента здравоохранения, за последние годы в Москве большое развитие получили методы диагностики и лечения онкозаболеваний — этого удалось достичь благодаря тому, что расходы на лечение онкопациентов выросли вдвое. Проблемой, по словам Хрипуна, остается ранняя диагностика раковых заболеваний — лишь треть поставленных диагнозов была сделана на ранней стадии, поскольку люди не считают нужным обследоваться.