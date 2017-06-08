Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Почти 280 тысяч москвичей страдают от онкологических заболеваний

Почти 280 тысяч москвичей страдают от онкологических заболеваний

7:28  8 Июня 2017
270

Почти 280 тысяч москвичей страдают от онкологических заболеваний

Москва, 8 июня. В настоящее время в Москве около 278 тысяч человек зарегистрированы как лица, страдающие от онкологических заболеваний. По словам руководителя департамента здравоохранения в правительстве Москвы Алексея Хрипуна, количество зарегистрированных больных с онкозаболеваниями увеличивается довольно быстрыми темпами.

«Примерно 40–45 тысяч пациентов ежегодно прибавляются в городском онкологическом реестре. Часто эти заболевания развиваются бессимптомно, человек ничего не чувствует», — передает слова Хрипуна РИАМО.

Почти 280 тысяч москвичей страдают от онкологических заболеваний

По словам главы департамента здравоохранения, за последние годы в Москве большое развитие получили методы диагностики и лечения онкозаболеваний — этого удалось достичь благодаря тому, что расходы на лечение онкопациентов выросли вдвое. Проблемой, по словам Хрипуна, остается ранняя диагностика раковых заболеваний — лишь треть поставленных диагнозов была сделана на ранней стадии, поскольку люди не считают нужным обследоваться.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть