Российский рынок ждет Volkswagen Arteon в 2018 году

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Москва, 8 июня. Немецкий концерн готов будет представить российским покупателям свой седан не раньше следующего года.

По своим габаритам Volkswagen Arteon больше похож на Skoda Superb, но немного не «дорос» до этой модели в высоту. Как пишут СМИ со ссылкой на свои источники, предполагается, что «немец» будет идти с двумя вариантами двигателя: мощность одного составит 190 лошадиных сил, во втором случае будет на 90 «лошадок» больше.

Кроме того, новые владельцы смогут выбрать передний или полный привод. Пока не ясно, во сколько может обойтись новинка — цена не раскрывается, она будет известна ближе к старту продаж.