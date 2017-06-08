Спрос на пляжный отдых среди россиян вырос на треть

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Москва, 08 июня. Представители туротрасли РФ и перевозчики отметили выросший на треть среди россиян спрос на пляжный отдых.

Как пишут «Известия», одна из причин подобного роста – аномально холодная весна и начало лета на родине, как следствие, уверяют психологи – нехватка россиянам солнца и тепла.

«C учетом наших непростых климатических условий и количества световых дней в году погодный фактор, конечно, влияет на туризм. Людям хочется тепла, солнца и моря. Поэтому пляжный туризм в приоритете. Скоро середина лета, а лета всё нет», — пояснил изданию вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Так по ряду стран наблюдается рост спроса до 30% по сравнению с тем же периодом года прошлого. В конце весны – начале лета россияне предпочитают отдыхать на Кипре, в Греции, Болгарии, Тунисе, Испании и Турции.