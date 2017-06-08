Месть Коми: экс-глава ФБР рассказал о том, как Трамп вмешивался в расследование по России

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О том, что президент США Дональд Трамп предлагал ему прекратить расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, заявил бывший глава Федерального бюро расследований США Джеймс Коми. Об этом он сообщил в своих письменных показаниях конгрессу.

«Утром 30 марта президент позвонил мне в ФБР. Он описал расследование в отношении России как «облако», которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны. Он сказал, что не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России. Он спросил, что мы можем сделать, чтобы «убрать облако», — говорится в документе.

Коми утверждает, что пообещал президенту завершить расследование как можно быстрее, и, если в ходе проверки никаких нарушений не будет выявлено, это принесет большую пользу.

Экс- глава ФБР также дал показания о том, что глава Белого дома в разговоре с ним надеялся на завершение расследования в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Коми рассказал, что беседа с американским президентом проходила наедине14 февраля в Овальном кабинете. Трамп сразу сообщил, что хочет поговорить о Флинне, назвал его «хорошим парнем» и заявил, что ничего ошибочного в его разговорах с русскими нет.

«Я надеюсь, что вы сможете отпустить это, оставить Флинна. Он хороший парень. Я надеюсь, вам удастся отпустить это», — цитирует Трампа бывший глава ФБР.

Коми не дал Трампу обещания, что оставит Флинна в покое, но и спорить с тем, что он «хороший парень» не стал.

О том, что американский лидер пытался прекратить расследование в отношении бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, ранее сообщало издание The New York Times, ссылаясь на докладную записку Коми по итогам его беседы с президентом.

«Надеюсь, ты сможешь замять эту ситуацию», — цитировал экс-глава ФБР президента США в документе.

Тогда Белый дом опроверг заявление газеты о том, что таким образом Трамп действительно пытался помешать расследованию связей его команды с Россией.

«Президент никогда не просил Коми или кого бы то ни было прекратить расследование, в том числе расследование в отношении генерала Флинна», — говорилось в заявлении американской администрации.

Напомним, что Дональд Трамп отправил в отставку Джеймса Коми 9 мая. По официальной версии, в связи с тем, что тот «плохо справлялся с работой». Однако представители антитрамповской оппозиции заявили о том, что таким образом глава Белого дома сводит счеты с ним и пытается прекратить расследование о так называемом «российском влиянии».

Майкл Флинн, бывший советник Дональда Трампа, был вынужден подать в отставку в середине февраля из-за контактов с российским послом Сергеем Кисляком, о которых он не уведомил главу государства.

Напомним, что анонимный документ, в котором говорилось, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о президенте США Дональде Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе. Сам американский президент неоднократно опровергал сообщения о его «связях с Россией» и заявлял, что и не общается с российскими властями.

Президент России Владимир Путин заявил, что работа российского посла в США Сергея Кисляка была избрана в качестве линии атаки на Дональда Трампа.

«Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы. Вам скучно жить, видимо», — отметил российский президент.

Глава России также добавил, что Кисляк выполняет в США свою работу и никаких «заседаний» с американскими официальными лицами у него не было.

Путин также отметил, что он с трудом может себе представить, что Дональд Трамп, который много лет организовывал конкурсы красоты, мог во время поездки в Москву пригласить к себе в отель «девушек с пониженной социальной ответственностью», как это описывается в анонимном докладе. Кроме того, сам американский лидер заявлял, что у него нет никакого бизнеса в России, и что Россия никогда не использовала «рычаги давления» на него.

Он также добавил, что настаивающие на достоверности информации о, якобы, имевшемся вмешательстве РФ в американские выборы введены в заблуждение, так как прямых доказательств подобного вмешательства нет.