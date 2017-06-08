Ракета-носитель «Протон-М» запущена с космодрома «Байконур»

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Астана, 8 июня. С космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М», на которой установлен американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar.

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, запуск прошел в штатном редиме.