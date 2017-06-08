Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Ракета-носитель «Протон-М» запущена с космодрома «Байконур»

Ракета-носитель «Протон-М» запущена с космодрома «Байконур»

6:55  8 Июня 2017
674

Ракета-носитель «Протон-М» запущена с космодрома «Байконур»

Астана, 8 июня. С космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М», на которой установлен американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar.

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, запуск прошел в штатном редиме.

«Выведение космического аппарата на опорную орбиту и отделение связки разгонного блока с космическим аппаратом от третьей ступени ракеты «Протон» ожидается через 9 минут 41 секунду», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Настасья Шеркунова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть