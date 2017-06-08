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Происшествия
Режим ЧС введен на Колыме из-за разрушения дороги в порт Магадана

Режим ЧС введен на Колыме из-за разрушения дороги в порт Магадана

6:44  8 Июня 2017
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Режим ЧС введен на Колыме из-за разрушения дороги в порт Магадана

Магадан, 08 июня. На всей территории Магаданской области с четверга введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает «Газета.ru», причина введение режима ЧС – разрушение автомобильной дороги, которая ведет в порт Магадана. Как уточнили в МЧС, разрушен участок трассы на берегу бухты Нагаева.

«Для ликвидации последствий разрушения и ремонта дороги будет предпринят комплекс мероприятий по организации аварийно-восстановительных работ», — уточнили в ГУ МЧС по Магаданской области.

#мчс #магадан #чс
Константин Терехов
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