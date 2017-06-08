Режим ЧС введен на Колыме из-за разрушения дороги в порт Магадана

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Магадан, 08 июня. На всей территории Магаданской области с четверга введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает «Газета.ru», причина введение режима ЧС – разрушение автомобильной дороги, которая ведет в порт Магадана. Как уточнили в МЧС, разрушен участок трассы на берегу бухты Нагаева.