Стали известны подробности смертельного ДТП в Омске

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Омск, 8 июня. Жертвами страшной аварии, произошедшей на мосту им. 60 лет ВЛКСМ в Омске, стали два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Грузовик смял легковую иномарку как бумагу.

По уточненным данным, автокатастрофа произошла накануне вечером на мосту им. 60 лет ВЛКСМ через реку Иртыш.

Произошло столкновение Toyota Funcargo и грузовика Isuzu. Очевидцы в соцсетях сообщают, что легковой автомобиль ехал со стороны Телецентра. Водитель резко затормозил, его машину выбросило на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. При этом местные жители подчеркивают, что на данном участке действует ограничение скорости до 40 км\час.

В результате аварии на месте ЧП до приезда скорой погибли два человека. Еще двое получили ранения и были госпитализированы.