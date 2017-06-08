Власти Магадана заявили о снижении потребления алкоголя в регионе
Магадан, 08 июня. В Магаданской области зафиксировано снижение потребления алкоголя в регионе.
Как передает «Газета.ru», с таким сообщением выступило в четверг 8 июня региональное министерство сельского хозяйства, парируя исследования Роспотребнадзора, назвавшего Магадан самым пьющим регионом РФ.
По данным федерального ведомства, в 2016-м году на Колыме каждый житель региона выпил в среднем более 14 литров чистого алкоголя. Местные власти заявляют, что подобное положение дел было в 2012 году.
«Тогда на одного человека в абсолютном выражении приходилось 14,9 литра потребления алкоголя, в 2013 году – 12,5 литров, в 2014 году – 12,2 литра, в 2015 году – 10,9 литра, в 2016 году – 9,7 литра», — говорится в официальном сообщении отраслевого министерства Магадана.