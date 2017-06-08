Власти Магадана заявили о снижении потребления алкоголя в регионе

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Магадан, 08 июня. В Магаданской области зафиксировано снижение потребления алкоголя в регионе.

Как передает «Газета.ru», с таким сообщением выступило в четверг 8 июня региональное министерство сельского хозяйства, парируя исследования Роспотребнадзора, назвавшего Магадан самым пьющим регионом РФ.

По данным федерального ведомства, в 2016-м году на Колыме каждый житель региона выпил в среднем более 14 литров чистого алкоголя. Местные власти заявляют, что подобное положение дел было в 2012 году.