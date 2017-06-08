Постпред России при ЕС рассказал о «политкризисе» Евросоюза и пересмотре санкций

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К концу июня, возможно, следует ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов «антироссийских санкции». Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.

«Скажу, что ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских односторонних рестриктивных мер (термин более корректный, нежели «санкции»), действие которого истекает 31 июля — это так называемые секторальные, или экономические, меры. Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через 6 месяцев — это уже из сферы гадания», — отметил он.

Чижов заметил, что ситуация созревает для изменения курса Евросоюза в отношении России в целом и по данному вопросу в частности.

«Каждые полгода проходят дискуссии, как по секторальным, так и по персональным санкциям, которые применяются в отношении ряда российских граждан. Дискуссии проходят на разных уровнях: послы, министры — по-разному. Представители некоторых стран, круг которых мы примерно себе представляем, выступают за ослабление санкций и вообще за их отмену. Тут же представители других стран — каких именно, мы тоже знаем — начинают высказывать противоположные мысли, вплоть до необходимости ужесточения рестрикций», — цитирует издание постпреда России при ЕС.

По мнению Чижова, когда сохранение единства Евросоюза становится самоцелью, ничего хорошего ждать не приходится.

«Да и единство на основе того, чтобы оставить все как есть, — тоже путь в никуда», — добавил он.

Чрезвычайный и полномочный посол России также сообщил, что российская тема обсуждается в Европарламенте регулярно.

«Европарламент — достаточно разношерстная компания численностью более 750 человек, там разные голоса. К сожалению, большинство пока еще настроено критически в отношении России. Есть здравые голоса, но их меньшинство. Посмотрим, до чего они договорятся», — рассказал он.

По мнению Чижова, надо учитывать, что резолюции, принимаемые в Европарламенте, не имеют обязывающей силы для исполнительных структур ЕС. К нему прислушиваются, но в законодательных сферах его полномочия больше.

«По внешнеполитическим сюжетам они высказываются, причем иногда необоснованно критически в отношении России, да и некоторых других стран», — отметил постпред России при ЕС.

По его словам, политический кризис в Евросоюзе выражается на сегодняшний день в трех измерениях.

«Первое и наиболее острое — это Brexit, перспектива выхода Великобритании из ЕС. Второе — еще не завершившийся кризис зоны евро. Продолжаются непростые дискуссии в ЕС по этому поводу, есть набор предложений Еврокомиссии об институциализации еврозоны — 19 стран, которые пользуются единой валютой. Третий компонент — миграционный кризис», — пояснил он.

Но ожидать того, что Евросоюз в ближайшее время развалится – не стоит, добавил Чижов. Более того, по его мнению, в связи с Brexit ЕС может укрепиться.

«Жан-Клод Юнкер не так давно опубликовал то, что у нас назвали «Белой книгой», хотя это небольшой документ, страниц шесть. Там изложено пять вариантов. Сам Жан-Клод Юнкер не скрывал своей симпатии к одному из них — строительство разноскоростной Европы. В этом русле, кстати, идут и упомянутые предложения об институциализации еврозоны. Разноскоростные форматы в рамках ЕС не всем нравятся. Польша, например, выступила резко против такого варианта, полагая, видимо не без оснований, что в рамках такой разноскоростной Европы она окажется не в центре событий», — рассказал постпред России при Евросоюзе.

Чрезвычайный и полномочный посол России коснулся в интервью и «украинского вопроса». Он отметил, что Украина начинает надоедать лидерам Евросоюза.

«Растет недовольство политикой Киева даже не в отношении Донбасса, а в отношении тех реформ, которые Киев обещал Западу, в том числе ЕС, и под которые ему были выделены деньги. Деньги-то они освоили, а реформ как не было, так и нет. Может быть, это подтолкнет Запад — Евросоюз и США — к более энергичному нажиму на киевские власти», — считает Чижов.

Он также рассказал, что, несмотря на то, что число стран, желающий стать членами Евросоюза неуклонно растет, никто в ЕС заниматься вопросами расширения до окончания переговоров по Brexit не станет.

«Это не значит, что нет стран, претендующих на членство. Но в целом пар энтузиазма расширения в значительной степени вышел в свисток», — добавил он.