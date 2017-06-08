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Экономика
Российские банки готовы внедрить новую систему кредитных лимитов

Российские банки готовы внедрить новую систему кредитных лимитов

6:21  8 Июня 2017
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Российские банки готовы внедрить новую систему кредитных лимитов

Москва, 8 июня. Российские банки внедряют новую систему расчета кредитного лимита, по которой кредитные организации будут определять, какую сумму готовы предоставить клиенту в целом, а не по отдельным продуктам. 

Ранее о введении новой системы объявил один из крупнейших банков США Wells Fargo. Новой системой заинтересовались и Российские банки.

Как сообщают «Известия», на данный момент в Бинбанке и ВТБ единая система расчета кредитного лимита внедрена только по ряду кредитных продуктов.

Российские банки готовы внедрить новую систему кредитных лимитов

Руководитель управления аналитики департамента розничных кредитных рисков и противодействия мошенничеству Росбанка Левон Торозян сравнил новую систему с идеей «супермаркета» продуктов, когда для клиента в личном кабинете будут доступны различные продукты с общим ограничением на глобальный лимит. Продукты он может выбирать в любой доступной комбинации самостоятельно в любое удобное для него время.

#деньги #кредит
Олеся Волкова
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