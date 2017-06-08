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Сирия, 8 июня. Армия правительства Сирии захватила в Алеппо средства связи террористов «Исламского государства»*, хребет Аль-Мустадира к северо-востоку от Пальмиры отбили у боевиков ИГ*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): в Алеппо правительственными войсками были захвачены средства связи террористов, части САА выбили террористов с хребта Аль-Мустадира к северо-востоку от Пальмиры. В провинции Даръа продолжаются удары по позициям террористов. Армия правительства Сирии заняла населенные пункты Хирбат Саби и Хирбат Михсин в Ракке.

«Исламское государство»: террористы отступают с развязки Панорама в Дейр эз-Зоре, высокопоставленный полевой командир «Исламского государства» ликвидирован в боях в Дейр эз-Зоре. В Хаме NDF****** сбили разведывательный беспилотник террористов «Исламского государства».

Провинция Дамаск

Боевики ССА** заявили, что ими был сбит военный самолет выстрелом из ПТРК «Конкурс» близ Думейры, сообщается в Twitter.

Армия правительства Сирии контролирует 80% Хош ад-Давахира в Восточной Гуте. Военные уничтожили танк Т-62 и вооруженный пикап боевиков, однако те повредили их танк, сообщает Аlmasdarnews.

Боевики «Джейш аль-Ислам»***** попали по сирийскому Т-72 Adra из своего Т-72 в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

Армия правительства Сирии захватила средства связи террористов «Исламского государства» в деревне Аль-Ридда близ Масканы на востоке провинции.

Продолжаются бои между ССА и SDF**** у населенного пункта Кафр Калбин к северу от Алеппо.

Три бойца ССА в Аль-Бабе получили ранения в ходе вооруженного конфликта со своими сторонниками.

3 FSA wounded in al-Bab "covered market" after two groups of #FSA fighters got into a disagreement and shot at each other. #EuphratesShield — Rao Komar (@RaoKomar747) June 7, 2017

Провинция Хомс

Опубликованные окончательные данные о последствиях вчерашнего удара ВВС коалиции по проправительственным силам к северу от Аль-Танфа: уничтожены две «Гвоздики», «Шилка», два вооруженных пикапа, фургон и грузовик. О человеческих жертвах не сообщается.

ВВС коалиции вновь предостерегли проправительственные силы на арабском и на фарси, что в случае приближения к Аль-Танфу ближе, чем на 55 километров по ним снова произведут удары.

«Хезболла» заявляет, что они выдвигаются в Аль-Танф и скоро начнут бои с США, сообщается в Twitter.

A #Hezbollah commander: “Our people are gathering in the #Tanf area right now, so a clash is definitely coming.”https://t.co/fYmq6FIoWB — Abdulrahman al-Masri (@AbdulrhmanMasri) June 7, 2017

Части САА, «Аль-Кудс» и NDF отбили у террористов «Исламского государства» хребет Аль-Мустадира к северо-востоку от Пальмиры. Вместе с последними успехами армии правительства Сирии к юго-востоку от Пальмиры, войска смогут окружить террористов «Исламского государства» в заповеднике Аль-Талила и продвинуться на восток, сообщает Аlmasdarnews.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» отступают с развязки Панорама, армия правительства Сирии отбила атаки террористов у холма Сануф. Ожесточенные атаки террористов «Исламского государства» продолжаются.

Продолжились интенсивные авиаудары сирийской авиации по позициям террористов «Исламского государства» в районах и пригородах Дейр эз-Зора.

Высокопоставленный полевой командир «Исламского государства» ликвидирован в боях в Дейр эз-Зоре.

Провинция Даръа

По позициям боевиков в Даръа армия правительства Сирии наносит массированные ракетные и авиаудары.

In the last 4 hours, every Rebel held part of Daraa has been hit with hundreds of ground & air missiles. — Bosno Sinjić (@BosnjoBoy) June 7, 2017

Провинция Идлиб

Сообщается о ранении саудовского улема Абдуллы аль-Мухаисни в результате обстрела его машины в районе Маарат аль-Нумана боевиками «Файлак аш-Шам», сообщает Аlmasdarnews.

Провинция Ракка

Неизвестные самолеты нанесли удары по захваченной SDF вчера деревне Абу Аси на трассе Ракка – Алеппо. Это может привести к конфликту между САА и SDF в регионе.

Армия правительства Сирии достигла границ провинции Ракка, заняв населенные пункты Хирбат Саби и Хирбат Михсин. Войска продвигаются к деревне Дибси Фарадж у Евфрата.

Артиллерия SDF наносит удары по террористам «Исламского государства» в районе 17-й военной базы.

SDF получили очередную партию оружия от США.

Террористы «Исламского государства» ведут упорную оборону района Аль-Машлаб в восточной Ракке, ВВС коалиции наносит удары по скоплениям террористов, сообщается в Twitter.

YPG исключили группировку «Джебхат Тавар аль-Ракка» из антитеррористической операции в Ракке и арестовали нескольких командиров. Сообщается, что боевики арестовали многих мирных жителей в Ракке по подозрению в пособничестве террористам «Исламского государства» и казнили их.

Провинция Хама

NDF сбили разведывательный беспилотник террористов «Исламского государства» к востоку от Саламии.

NDF проникли на территории «Исламского государства» к востоку от Саламии, убили шесть террористов, захватили вооруженный пикап и вернулись.

К востоку от Саламии погибли 17 солдат «Щита Каламуна» САА.

Армия правительства Сирии у блокпоста на трассе недалеко от Итрии уничтожила грузовик с террористами «Исламского государства», которые пытались бежать в Ракку, сообщает Аlmasdarnews.

Провинция Эс-Сувейда

Группировки ССА «Усуд аль-Шаркия» и «Аль-Шахид Ахмад аль-Абду продвинулись в боях с правительственными силами в пустыне Восточной Сувейды и захватили блокпост Аль-Зулюф. Уничтожен танк, четыре машины, боеприпасы и пулемет иранских союзников и NDF, сообщается в Twitter.

Ирак

«Хашд аль-Шааби» освободили пограничный блокпост Сафук на границе с провинцией Хасака. После его захвата «Хашд аль-Шааби» начали очищать сирийскую границу. Сейчас они находятся примерно 180 километрах от Абу Камаля, сообщает Аlmasdarnews.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)