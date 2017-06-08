Жители России пожаловались на неосвещенные пешеходные переходы

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Москва, 8 июня. На пешеходных переходах россиянам чаще всего не хватает света. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно данным исследования общественного мнения, 41% респондентов заявили о необходимости дополнительного освещения на пешеходных переходах. Еще 38% хотели бы видеть более заметную дорожную разметку.

Больше всего на нехватку освещения, светофоров и разметки жалуются жители СКФО и Сибири. Менее трети также не устраивает количество «лежачих полицейских», ограждений и камер фотовидеофиксации. При этом 51% россиян считают, что пешеходные переходы не отвечают потребностям инвалидов.

Как сообщил «Известиям» председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов, освещение пешеходных переходов — большая проблема не только для малых населенных пунктов, но и для Москвы, где до сих пор есть переходы через шестиполосную дорогу без светофора и освещения.