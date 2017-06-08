Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Жители России пожаловались на неосвещенные пешеходные переходы

Жители России пожаловались на неосвещенные пешеходные переходы

6:10  8 Июня 2017
50

Жители России пожаловались на неосвещенные пешеходные переходы

Москва, 8 июня. На пешеходных переходах россиянам чаще всего не хватает света. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. 

Согласно данным исследования общественного мнения, 41% респондентов заявили о необходимости дополнительного освещения на пешеходных переходах. Еще 38% хотели бы видеть более заметную дорожную разметку.

Больше всего на нехватку освещения, светофоров и разметки жалуются жители СКФО и Сибири. Менее трети также не устраивает количество «лежачих полицейских», ограждений и камер фотовидеофиксации. При этом 51% россиян считают, что пешеходные переходы не отвечают потребностям инвалидов.

Жители России пожаловались на неосвещенные пешеходные переходы

Как сообщил «Известиям» председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов, освещение пешеходных переходов — большая проблема не только для малых населенных пунктов, но и для Москвы, где до сих пор есть переходы через шестиполосную дорогу без светофора и освещения.

#вциом
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть