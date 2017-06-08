Заместитель Тиллерсона приедет в РФ на переговоры 23 июня
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Вашингтон, 08 июня. Заместитель главы государственного департамента США Томас Шеннон планирует приехать в Россию 23 июня.
Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на информацию, озвученную в эфире телеканала ABC, репортеры которого проанонсировали встречу зама Тиллерсона с заместителем министра внутренних дел России Сергеем Рябковым.
«Встреча дипломатов будет проходить в рамках продолжающегося диалога по устранению «раздражителей» в отношениях между двумя странами», — сообщило своим зрителям американское СМИ.
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