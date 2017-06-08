Противокорабельные ракеты КНДР не повлияли на безопасность Японии

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Ракеты, запуск которых в четверг утром осуществила Северная Корея, никак не повлияли на безопасность Японии. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

«Ничего такого, что могло бы угрожать безопасности Японии в ближайшее время, не зафиксировано. Но подобные провокационные действия недопустимы», — сказал он журналистам.

Министр также подтвердил, что в связи с ракетными пусками КНДР, Япония будет продолжать взаимодействовать с США и Южной Кореей.

Известно, что ракеты, выпущенные в четверг утром КНДР, оказались противокорабельными. Они пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

О том, что из северокорейского района Вонсан было произведено несколько пусков баллистических ракет, сообщал объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В МИД Японии заявил, что по дипломатическим каналам направит Северной Корее протест в связи с очередным пуском ракет.

Напомним, что ракета выпущенная КНДР 29 мая, также из района Вонсан, упала в исключительной экономической зоне Японии. Она приземлилась в 500 километрах от острова Садо префектуры Ниигата и в 300 километрах от архипелага Оки префектуры Симанэ. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест.

«Ракета с трудом достигла исключительной экономической зоны. Высота полета была низкой», — сообщала телекомпания NHK, ссылаясь на анонимный источник из властных структур.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицировал эту ракету как средней или малой дальности типа «Скад». А в Минобороны Японии считают, что была испытана новая модификация этой ракеты с функцией самонаведения. В тоже время в Пхеньян заявил, что это «новая баллистическая ракета точного наведения».

Глава американского Агентства противоракетной обороны Джеймс Сиринг, в связи с последними испытаниями КНДР допустил, что северокорейские баллистические ракеты могут достичь территории США. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«Их достижения в последние шесть месяцев вызывают большую озабоченность у меня и других, в частности достижения и демонстрация технологий баллистических ракет КНДР. Мы можем предполагать, что КНДР сегодня может достать до территории США с помощью межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент США вынуждены отвечать на возросшую угрозу со стороны Северной Кореи.

Отвечая на вопросы о возможности предупредительного удара по Северной Корее, министр обороны США Джеймс Мэттис, заявил, что США пытаются исчерпать все дипломатические и экономические возможности воздействия на официальный Пхеньян, передает Associated Press.

«Мы работаем в дипломатическом, экономическом ключе, мы стараемся исчерпать все возможные альтернативы, чтобы предотвратить гонку ядерного вооружения, нарушающую ограничения ООН в отношении действий КНДР», — сказал Мэттис.

США хотят срочно остановить действия Северной Кореи, направленные на разработку ядерного вооружения, подчеркнул он. Глава Пентагона отметил, что в последние годы КНДР нарастила усилия в этой области.

Менее недели назад Совбез ООН расширил санкции против Пхеньяна в ответ на нежелание прекращать свои ракетные пуски.

С 2006 года Совет безопасностии ООН принял шесть санкционных резолюций в отношении Северной Кореи, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных программ.

Две последние резолюции с самыми жесткими за последние 20 лет санкциями были приняты в 2016 году. Они включали ограничительные меры в области торговли, экспорта ископаемых, банковского сектора, покупки оружия, предметов роскоши.

В прошлом году КНДР провела два испытания ядерных устройств, одно из которых, как утверждало руководство стран, было водородной бомбой. В этом году Северная Корея провела серию ракетных пусков. Также северокорейские власти заявили о готовности запустить массовое производство новой ракеты средней дальности.

Россия также осуждает ракетные пуски, осуществляемые КНДР. Ранее первый замглавы МИД РФ Владимир Титов призвал стороны конфликта в регионе к сдержанности.

«Естественно, мы осуждаем и озабочены развитием ситуации, но одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе», — подчеркнул российский дипломат.