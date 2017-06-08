Спецслужбы России взяли на вооружение программу распознавания лиц

В Избранное

Скопировать

Москва, 08 июня. Специальные службы России в своей работе активно используют систему распознавания лиц.

Как пишут «Известия», в частности программа активно используется сотрудниками МВД в ряде российских регионов, при этом полицейские не стали уточнять, где и как конкретно работает система.

«Использование любых технических средств является информацией ограниченного доступа», — заявила изданию официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Однако стало известно, что в основе программы — самообучающаяся нейронная сеть на алгоритме FindFace, разработанная отечественными специалистами из компании NTechLab.



