Опубликовано видео страшного ДТП в Красноярске, где пострадало ребенок

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Красноярск, 08 июня. В Сети опубликована видеозапись, запечатлевшая момент массовой аварии, в которой пострадал несовершеннолетний.

Как видно на записи, сначала одна машина врезается в другую, которая отлетает на припаркованное транспортное средство, а в этот момент четвертая легковушка на полной скорости влетает в первую.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не погиб, однако помощь врачей все-таки понадобилась, в том числе – ребенку, который находился в салоне одного из авто.