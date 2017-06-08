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Происшествия
Опубликовано видео страшного ДТП в Красноярске, где пострадало ребенок

Опубликовано видео страшного ДТП в Красноярске, где пострадало ребенок

5:36  8 Июня 2017
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Опубликовано видео страшного ДТП в Красноярске, где пострадало ребенок

Красноярск, 08 июня. В Сети опубликована видеозапись, запечатлевшая момент массовой аварии, в которой пострадал несовершеннолетний.

Как видно на записи, сначала одна машина врезается в другую, которая отлетает на припаркованное транспортное средство, а в этот момент четвертая легковушка на полной скорости влетает в первую.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не погиб, однако помощь врачей все-таки понадобилась, в том числе – ребенку, который находился в салоне одного из авто.

#дтп #красноярск
Константин Терехов
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