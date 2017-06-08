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Великобритания досрочно выберет новый состав парламента

Великобритания досрочно выберет новый состав парламента

5:18  8 Июня 2017
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Великобритания досрочно выберет новый состав парламента

Лондон, 08 июня. В четверг 8 июня в Соединенном Королевстве пройдут досрочные парламентские выборы.

Как пишет «Газета.ru», голосование в Великобритании начнется в семь утра по местному времени с открытием избирательных участков – в Москве в это время будет 09:00. Голосование завершится в 22:00 (00:00 мск).

В это же время будут опубликованы первые результаты экзит-полов. Что касается предварительных раскладов, практически вровень идут правящая Консервативная партия и оппозиционная Лейбористская партия Джереми Корбина.

Партия премьера Терезы Мэй в опросах общественного мнения опережает соперника всего лишь  на процент, оттого главная интрига – сможет ли Мэй удержат свой пост – остается до последнего.

#великобритания #тереза мэй #парламентские выборы
Константин Терехов
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