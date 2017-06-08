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Весь мир
Постпред РФ предсказал изменение курса ЕС в отношении Москвы

Постпред РФ предсказал изменение курса ЕС в отношении Москвы

5:08  8 Июня 2017
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Постпред РФ предсказал изменение курса ЕС в отношении Москвы

Москва, 08 июня. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюз в скором времени может пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.

Своими мыслями дипломат поделился в интервью «Известиям», отметив, что рано или поздно «Европейский Союз накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику».

Впрочем, о том, когда это может произойти Владимир Чижов не стал уточнять, дипломатически отметив, что подобное может произойти как в течение ближайших дней, так и ближайших месяцев.

#санкции #россия #ес #владимир чижов
Константин Терехов
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