Постпред РФ предсказал изменение курса ЕС в отношении Москвы
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Москва, 08 июня. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюз в скором времени может пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Своими мыслями дипломат поделился в интервью «Известиям», отметив, что рано или поздно «Европейский Союз накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику».
Впрочем, о том, когда это может произойти Владимир Чижов не стал уточнять, дипломатически отметив, что подобное может произойти как в течение ближайших дней, так и ближайших месяцев.
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