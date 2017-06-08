Это успех: Садовничий о попадании МГУ в международный рейтинг QS

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Москва, 08 июня. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий охарактеризовал попадание вуза в международный рейтинг QS, как успех.

Как пишет «Газета.ru», при всем при этом руководитель МГУ рекомендовал не терять головы, не ставить во главу угла попадание в те или иные рейтинги, а улучшать работу вузов по самым разным направлениям.

«Рейтинги — это не есть тот предмет, ради которого надо «все класть на стол» и только бороться за свое место. Я считаю, что главное — хорошо работать университету и улучшать работу по всем направлениям», — цитирует ректора МГУ РИА Новости.

Тем не менее Виктор Садовничий назвал попадание Московского государственного университета в международный рейтинг QS, как «успех работы коллектива, профессоров, преподавателей вуза».

Напомним, что МГУ имени Ломоносова впервые за последние семь лет вошел в сотню лучших вузов мира по версии компании Quacquarelli Symonds, заняв в этом году в топе 95 место.

