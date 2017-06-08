Мужчина при загадочных обстоятельствах умер посреди улицы в Новосибирске

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Новосибирск, 08 июня. В Новосибирске проходит доследственная проверка по факту смерти 58-летнего мужчины.

Как сообщает «Газета.ru», инцидент имел место быть накануне — в среду 07 июня, прямо посреди белого дня около дома №28 по улице Новосибирской, около одного из отделений Сбербанка России.

На место ЧП выезжали «скорая помощь» и правоохранители. По предварительным данным, у следователей нет оснований полагать, что смерть мужчины носит криминальный характер.