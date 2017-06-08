Стало известно, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

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Москва, 08 июня. Интернет-магазины в России смогут в течение ближайших 8 лет освоить доставку товаров покупателям с помощью дронов.

Как пишут «Известия», положение — в срок до 2025 года внедрить новый способ доставки прописано в проекте Стратегии развития электронной торговли в России, который был приготовлен в недрах министерства промышленности и Сбербанке.

Так, согласно планам ведомства и кредитного учреждения, в РФ должна появиться и функционировать логистическая инфраструктура, которая позволит доставлять товары из интернет-магазинов по разумной цене и в срок до трех суток.

Для решения поставленной задачи требуется четкая государственная позиция, стимулирование и специальные программы – «развитие технологий и методов доставки, автоматизация и снижение себестоимости».