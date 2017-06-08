Карта МИР станет электронной зачетной книжкой

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Москва, 08 июня. Функционал платежной карты МИР будет расширен — с будущего года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.

Как пишут «Известия», таким образом авторы затеи хотят повысить авторитет отечественной платежной системы в глазах молодежи и стимулировать в дальнейшем использовать карты МИР в обиходе.

«Предоставив студентам не только платежный продукт, но и целый набор нефинансовых сервисов, мы сможем вовлечь их в активное использование карт МИР», — рассказал начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин.

Добавим, что в настоящее время карты МИР активно используются вузах, как пропуск в здания, туда же начисляется стипендия.