Карта МИР станет электронной зачетной книжкой
Москва, 08 июня. Функционал платежной карты МИР будет расширен — с будущего года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
Как пишут «Известия», таким образом авторы затеи хотят повысить авторитет отечественной платежной системы в глазах молодежи и стимулировать в дальнейшем использовать карты МИР в обиходе.
«Предоставив студентам не только платежный продукт, но и целый набор нефинансовых сервисов, мы сможем вовлечь их в активное использование карт МИР», — рассказал начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин.
Добавим, что в настоящее время карты МИР активно используются вузах, как пропуск в здания, туда же начисляется стипендия.