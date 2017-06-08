Сирия: в Идлибе ранен официальный представитель Саудовской Аравии

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Идлиб (Сирия), 08 июня. В сирийском Идлибе ранения получил официальный представитель Саудовской Аравии Абдулла Аль-Мухайсини.

Как сообщает Al-Masdar Al-'Arabi, официальный представитель Саудовской Аравии Абдулла Аль-Мухайсини был ранен во время обстрела в районе Идлиба накануне вечером.

Инцидент имел место быть в тот момент, когда Аль-Мухайсини проезжал на автомобиле через КПП. Как уточняется, водитель был убит на месте, сам же официальный представитель Саудовской Аравии получил легкие ранения.

