Стал известен топ самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes

В Избранное

Скопировать

Москва, 08 июня. Журнал Forbes составил и опубликовал рейтинг самых дорогих 20 футбольных клубов.

Как пишет «Газета.ru», первую строчку топа занял «Манчестер Юнайтед», который авторы рейтинга оценили в 3,689 млрд долларов, и который в сезоне 2015–16 заработал 765 млн долларов.

В топ-3 самых дорогих футбольных клубов также попали «Барселона» (стоимость 3,635 млрд долларов, доход — 688 млн) и «Реал» (стоимость — 3,580 млрд долларов, доход – 688 млн).

Добавим, что российские футбольные клубы в топ-20 по версии Forbes не попали.