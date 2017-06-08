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Спорт
Стал известен топ самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes

Стал известен топ самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes

4:05  8 Июня 2017
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Стал известен топ самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes

Москва, 08 июня. Журнал Forbes составил и опубликовал рейтинг самых дорогих 20 футбольных клубов. 

Как пишет «Газета.ru», первую строчку топа занял «Манчестер Юнайтед», который авторы рейтинга оценили в 3,689 млрд долларов, и который в сезоне 2015–16 заработал 765 млн долларов.

В топ-3 самых дорогих футбольных клубов также попали «Барселона» (стоимость 3,635 млрд долларов, доход — 688 млн) и «Реал» (стоимость — 3,580 млрд долларов, доход – 688 млн).

Добавим, что российские футбольные клубы в топ-20 по версии Forbes не попали.

#forbes #манчестер юнайтед
Константин Терехов
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