МИД Японии: Выпущенные КНДР ракеты не повлияли на безопасность страны

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Токио, 8 июня. Ракеты, которые выпустила Северная Корея, не повлияли на безопасность Японии.

По словам главы министерства иностранных дел Японии Фумио Кисиды, КНДР не должна позволять себе подобные провокации.

«Ничего такого, что могло бы угрожать безопасности Японии в ближайшее время, не зафиксировано. Но подобные провокационные действия недопустимы», — заявил японский политик журналистам.

Он отметил, что Япония намерена взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей по вопросам запусков.

Ранее стало известно, что Северная Корея выпустила крылатые ракеты. Как сообщала «Газета.ру», они упали в исключительной экономической зоне Японии.