S&P обновило суверенный рейтинг Катара до «AA-»

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Доха, 8 июня. Международное рейтинговое агентство обновило суверенный рейтинг Катара.

Ранее суверенный рейтинг страны специалисты Standard & Poor's оценивали как «АА». Теперь аналитика было принято решение понизить рейтинг Катара до «АА-». Отмечается, что его поместили на пересмотр, поэтому в ближайшее время он вновь может быть понижен.

«Мы считаем, что это увеличит внешние риски для Катара и может оказать давление на его экономический рост и фискальные показатели», — сказано в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства.

Следующий пересмотр рейтинга Катара аналитика Standard & Poor's проведут в конце лета.