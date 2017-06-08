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Экономика
S&P обновило суверенный рейтинг Катара до «AA-»

S&P обновило суверенный рейтинг Катара до «AA-»

3:34  8 Июня 2017  /обновлено: 3:34  08 Июня 2017
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S&P обновило суверенный рейтинг Катара до «AA-»

Доха, 8 июня. Международное рейтинговое агентство обновило суверенный рейтинг Катара.

Ранее суверенный рейтинг страны специалисты Standard & Poor's оценивали как «АА». Теперь аналитика было принято решение понизить рейтинг Катара до «АА-». Отмечается, что его поместили на пересмотр, поэтому в ближайшее время он вновь может быть понижен.

«Мы считаем, что это увеличит внешние риски для Катара и может оказать давление на его экономический рост и фискальные показатели», — сказано в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства.

Следующий пересмотр рейтинга Катара аналитика Standard & Poor's проведут в конце лета.

Настасья Шеркунова
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