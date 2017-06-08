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Общество
Стали известны подробности страшного убийства русского школьника в США

Стали известны подробности страшного убийства русского школьника в США

3:14  8 Июня 2017
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Стали известны подробности страшного убийства русского школьника в США

Вашингтон, 8 июня. В российского студента Артема Зиберова, которого убили в Соединенных Штатах Америки в понедельник, выстрелили не менее 20 раз.

По информации местных СМИ, звуки стрельбы были записаны с помощью камеры слежения, установленном на доме, находящемся рядом с местом убийства. Сообщается, что убийство произошло в течение нескольких секунд.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в понедельник в Соединенных Штатах Америки были жестоко убиты два школьника, один из которых является гражданином России. В четверг ему бы исполнилось 19 лет.

Настасья Шеркунова
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