Стали известны подробности страшного убийства русского школьника в США

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Вашингтон, 8 июня. В российского студента Артема Зиберова, которого убили в Соединенных Штатах Америки в понедельник, выстрелили не менее 20 раз.

По информации местных СМИ, звуки стрельбы были записаны с помощью камеры слежения, установленном на доме, находящемся рядом с местом убийства. Сообщается, что убийство произошло в течение нескольких секунд.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в понедельник в Соединенных Штатах Америки были жестоко убиты два школьника, один из которых является гражданином России. В четверг ему бы исполнилось 19 лет.