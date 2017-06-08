Российский компьютер «Эльбрус» удивил своей ценой

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Москва, 8 июня. Стоимость российского компьютера «Эльбрус» превысит среднюю стоимость MacBook и составит порядка 130 тысяч рублей.

Как рассказал генеральный директор АО «Росэлектроника» Арсения Брыкина новый компьютер, который будет выпущен в следующем году, будет качественнее любых иностранных процессоров. «Эльбрус» смогут использовать как государственные, так и частные организации.

Брыкин также отметил, что лишь тестовая версия будет стоить так дорого. После запуска серийного производства стоимость снизится практически в два раза. Тестовую партию выпустят уже летом этого года.