Слуцкий объяснил, почему уехал из России в Англию

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Лондон, 8 июня. Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий объяснил, с чем связан его переезд из России в Англию. По его словам, речь идет исключительно о желании получить новый вызов в тренерской карьере.

«Я россиянин, я люблю Родину. Я не диссидент, который убежал из страны и говорит, что в родной стране всё плохо», – приводит слова Слуцкого RT. Он подчеркнул, что любит Россию, однако сейчас Слуцкий хотел бы получить новый вызов в своей профессиональной карьере.

Он добавил, что из-за сильной загруженности ему некогда скучать по России.

Напомним, что Леонид Слуцкий является одним из основных претендентов на пост главного тренера «Халл Сити».