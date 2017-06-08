Стало известно, когда Россия начнет производство ракеты «Сармат»

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Красноярск, 8 июня. На Красноярском машиностроительном заводе («Красмаш»), который является единственным производителем морских баллистических ракет 667БДРМ «Синева» и «Лайнер» для стратегических атомных подводных лодок, была завершена реконструкция производственной линии перспективной спецтехники.

Как ожидается, с 2018 года завод начнет производить ракеты «Сармат», которые сменят баллистические комплексы «Воевода». Последние более 25 лет составляют основу шахтной группировки стратегических ядерных сил сдерживания.

По данным газета «Известия», модернизация «Красмаша» означает, что российская промышленность готова к серийному производству стратегических ракет. Во времена Советского Союза их производили в Днепропетровске, а после развала СССР Россия более чем на двадцать лет осталась без соответствующих мощностей.