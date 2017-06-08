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Общество
Убитый в США школьник из России будет похоронен в Москве

Убитый в США школьник из России будет похоронен в Москве

2:29  8 Июня 2017
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Убитый в США школьник из России будет похоронен в Москве

Москва, 8 июня. Похороны убитого в Соединенных Штатах Америки школьника из России Артема Зиберова пройдут в Москве.

Как рассказала RT мама погибшего школьника, в Москве живет отец Артема и другие родственники. Мать погибшего подростка рассказала, что в Русской православной церкви Иоанна Предтечи прошла панихида. В настоящее время решается вопрос о транспортировке в Россию тела.

«Отец Виктор открыл для нас церковь и провел панихиду. На странице в Facebook пишут, что молятся люди из Австралии, Китая. Много ребят присылают фотографии с ним, которых я раньше не видела», — рассказала журналистам мама Артема Зиберова.

Напомним, восемнадцатилетнего Артема Зиберова убили в начале этой недели в пригороде Вашингтона. Его вместе с другом нашли в припаркованной машине.

Настасья Шеркунова
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