МГУ вошел в сотню лучших вузов мира в международном рейтинге QS

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Москва, 8 июня. МГУ имени Ломоносова впервые за последние семь лет вошел в сотню лучших вузов мира по версии компании Quacquarelli Symonds (QS).

QS каждый год составляет рейтинг лучших вузов мира. Согласно данным последнего рейтинга, подготовленного ею, российские университеты достигли заметного прогресса – 14 из 24 российских вузов поднялись на более высокие позиции.

Лидером среди российских вузов остается МГУ, занявший в этом году в рейтинге 95-е место.

Главными критериями рейтинга считаются авторитетность в области научных исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Лидером рейтинга уже шестой год остается Массачусетский технологический институт.