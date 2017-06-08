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Россия
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира в международном рейтинге QS

МГУ вошел в сотню лучших вузов мира в международном рейтинге QS

2:23  8 Июня 2017
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МГУ вошел в сотню лучших вузов мира

Москва, 8 июня. МГУ имени Ломоносова впервые за последние семь лет вошел в сотню лучших вузов мира по версии компании Quacquarelli Symonds (QS).

QS каждый год составляет рейтинг лучших вузов мира. Согласно данным последнего рейтинга, подготовленного ею, российские университеты достигли заметного прогресса – 14 из 24 российских вузов поднялись на более высокие позиции.

Лидером среди российских вузов остается МГУ, занявший в этом году в рейтинге 95-е место.

Главными критериями рейтинга считаются авторитетность в области научных исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Лидером рейтинга уже шестой год остается Массачусетский технологический институт.

 

#мгу #qs
Антон Зарубин
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