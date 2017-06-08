Пентагон решил исходить из того, что ракеты КНДР могут достичь территории США

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Вашингтон, 8 июня. Баллистические ракеты Северной Кореи могут достичь территории США, заявил глава американского Агентства противоракетной обороны Джеймс Сиринг.

По его словам, достижения КНДР в области ракетостроения, продемонстрированные в последние шесть месяцев, вызывают серьезную озабоченность в американских властей.

«Мы можем предполагать, что КНДР сегодня может достать до территории США с помощью межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой», — приводит слова Сиринга «Газета.ru».

Он подчеркнул, что в данный момент Вашингтон вынужден отвечать на возросшую угрозу со стороны Северной Кореи.