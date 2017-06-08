Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Пентагон решил исходить из того, что ракеты КНДР могут достичь территории США

Пентагон решил исходить из того, что ракеты КНДР могут достичь территории США

2:00  8 Июня 2017
54

Пентагон решил исходить из того, что ракеты КНДР могут достичь территории США

Вашингтон, 8 июня. Баллистические ракеты Северной Кореи могут достичь территории США, заявил глава американского Агентства противоракетной обороны Джеймс Сиринг.

По его словам, достижения КНДР в области ракетостроения, продемонстрированные в последние шесть месяцев, вызывают серьезную озабоченность в американских властей.

«Мы можем предполагать, что КНДР сегодня может достать до территории США с помощью межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой», — приводит слова Сиринга «Газета.ru».

Он подчеркнул, что в данный момент Вашингтон вынужден отвечать на возросшую угрозу со стороны Северной Кореи.

 

#сша #кндр
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть