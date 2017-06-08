МИД Катара выявил кибератаку, спровоцировавшую конфликт с соседними странами

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Москва, 8 июня. Спровоцировавшее дипломатический конфликт заявление от имени эмира Катара на сайте местного новостного агентства действительно разместили хакеры.

Как пишет Reuters, ссылаясь на катарский МИД, об этом говорят итоги предварительного расследования. Кто мог стоять за кибератакой, не сообщается.

Напомним, конфликт между Катаром и соседними государствами произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде. Катарское издательство разместило новость от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.