Стоун указал на плохую подготовку Келли к интервью с Путиным

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Вашингтон, 8 июня. Американский режиссер Оливер Стоун прокомментировал недавнее интервью, которое российский президент Владимир Путин дал журналистке NBC Мегин Келли.

По его словам, Келли не имела возможности спорить с Путиным или противостоять ему. «Я думаю, она была привлекательна и она задавала жесткие вопросы, но она не могла спорить с ним и противостоять ему, потому что она не знала многих вещей», – заявил Стоун.

Стоун отметил, что Келли задавало очень много вопросов сразу, назвав ее стиль интервью «как из пулемета». Сам режиссер напомнил, что он снимает кино, поэтому его стиль отличается от того, который использует большинство журналистов.

Интервью Путина, которое он дал Келли, было продемонстрировано в вечерний «прайм-тайм», однако в сильно сокращенном и перемонтированном виде.