Стоун рассказал о главной цели фильма «Интервью с Путиным»

В Избранное

Скопировать

Москва, 8 июня. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что своим фильмом о президенте России Владимире Путине намерен предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщает Star Tribune, Стоун попытается с помощью своей картины восстановить отношения между странами. Как отметил Стоун, для США сейчас важно понять другую точку зрения.

Фильм Стоуна «Интервью с Путиным» выйдет на экраны Showtime в понедельник. Картина уже вызвала критику со стороны американских СМИ.

Ранее сообщалось, что Кремль с нетерпением ждет выхода интервью Путина «непредсказуемому» Стоуну. «Нам интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал», — заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.