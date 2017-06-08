В Сочи ожидается сильный дождь, объявлено экстренное предупреждение

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Сочи, 8 июня. Жителей Сочи предупредили о надвигающемся на город сильном дожде, который может вызвать сход селевых потоков.

Как сообщили представители городской администрации, угроза схода селевых потоков будет сохраняться до утра.

«В Сочи в ближайшие одного-трех часов с сохранением до утра 8 июня 2017 года на территории города ожидается местами сильный дождь. Существует риск схода селевых потоков», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Специальные службы привели в режим повышенной готовности, горожанам советуют не выходить в горы.

